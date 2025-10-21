Бабушки на лавочке рискуют нарваться на штрафы и арест за сплетни у подъезда

Обсуждающих соседей у подъезда пожилых женщин могут привлечь к ответственности. Об этом рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, штраф за оскорбления и унижение достоинства составляет от трёх до пяти тысяч рублей.

Эксперт в беседе с «Газетой.ru» отметил, что подобные случаи нередки во дворах: кто-то может выкрикнуть девушке вслед обидное слово, обвинить соседа в неуплате алиментов или обсудить женщину, вышедшую из такси. Такие комментарии, особенно если их слышат другие жители, подпадают под статью 5.61 КоАП РФ — оскорбление личности.

«Штраф для обычных людей — от 3000 до 5000 рублей. Если это происходит публично, при посторонних, сумма растёт до 10 тысяч рублей», — пояснил специалист.

Бондарь добавил, что за нецензурные выражения в общественном месте «бабушкам на лавочке» может грозить арест до 15 суток или штраф до тысячи рублей по статье 20.1 КоАП РФ. Если же высказывания касаются клеветы, штраф может достигать 500 тысяч рублей, а при публичных обвинениях — до миллиона рублей и даже лишения свободы на срок до двух лет.

Кроме того, пострадавший вправе требовать опровержения и компенсации морального вреда через суд. Чтобы привлечь обидчиков к ответственности, эксперт советует записывать оскорбления на видео или фиксировать показания свидетелей и обращаться в прокуратуру. По его словам, закон одинаков для всех — с 16 лет гражданин может нести ответственность за свои слова, вне зависимости от возраста.

