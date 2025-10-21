Журналистку Монгайт** и блогера Варламова** внесли в перечень террористов
Обложка © ТАСС / Машков Юрий,URA.RU / Алексей Андронов
Росфинмониторинг обновил список террористов и эксстремистов. По информации ведомства, в него были внесены журналистка телеканала «Дождь»** Анна Монгайт*, а также блогер Илья Варламов**. Ранее эти лица были признаны иностранными агентами.
До этого журналистку Анну Монгайт* объявили в международный розыск. На неё заведено дело о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ по мотивам политической ненависти
* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов.
* * Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.