Журналистка, экс-депутат и писатель попали в реестр террористов и экстремистов

В обновлённый перечень террористов и экстремистов попали журналистка Ксения Лученко**, писатель Павел Сюткин*, а также бывший депутат Мосгордумы Максим Круглов*. Информация следует из базы Росфинмониторинга.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении журналистки Ксении Лученко**, признанной в России иноагентом. Её подозревают в публикации недостоверной информации о Вооружённых силах РФ и намерены объявить в международный розыск.