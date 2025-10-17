Журналистка, экс-депутат и писатель попали в реестр террористов и экстремистов
Ксения Лученко**, Максим Круглов*, Павел Сюткин*. Обложка © ТАСС / Александр Щербак / ЕА, © РИА Новости / Кирилл Каллиников
В обновлённый перечень террористов и экстремистов попали журналистка Ксения Лученко**, писатель Павел Сюткин*, а также бывший депутат Мосгордумы Максим Круглов*. Информация следует из базы Росфинмониторинга.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении журналистки Ксении Лученко**, признанной в России иноагентом. Её подозревают в публикации недостоверной информации о Вооружённых силах РФ и намерены объявить в международный розыск.
* Внесены Минюстом РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.