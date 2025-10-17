Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 октября, 13:51

Журналистка, экс-депутат и писатель попали в реестр террористов и экстремистов

Ксения Лученко**, Максим Круглов*, Павел Сюткин*.

Ксения Лученко**, Максим Круглов*, Павел Сюткин*. Обложка © ТАСС / Александр Щербак / ЕА, © РИА Новости / Кирилл Каллиников

В обновлённый перечень террористов и экстремистов попали журналистка Ксения Лученко**, писатель Павел Сюткин*, а также бывший депутат Мосгордумы Максим Круглов*. Информация следует из базы Росфинмониторинга.

Сюткин стал фигурантом уголовного дела за фейки об Армии России
Сюткин стал фигурантом уголовного дела за фейки об Армии России

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении журналистки Ксении Лученко**, признанной в России иноагентом. Её подозревают в публикации недостоверной информации о Вооружённых силах РФ и намерены объявить в международный розыск.

* Внесены Минюстом РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Оксана Попова
