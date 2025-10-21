В России выросла цена на макулатуру, но граждане не спешат её сдавать

Цена макулатуры в России за 2024–2025 годы увеличилась почти на 30%, однако россияне не спешат сдавать бумагу на переработку. Об этом рассказали в пресс-службе Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК).

«Осознанный интерес к сдаче россиянами макулатуры находится на низком уровне. Прежде всего, из-за низкой доступности пунктов сбора», — отметили представители ПЦБК в беседе с «Газетой.ru».

В компании пояснили, что на рост цен в основном влияют затраты на процессинг, логистику и транспорт, а также сезонные колебания. При этом эксперты ПЦБК предполагают, что вовлечённость россиян в сбор макулатуры может увеличиться благодаря экологической повестке и реализации национальных проектов.

Для сравнения, в Европе уровень вторичной переработки макулатуры превышает 90%, а один из мировых лидеров по переработке — Китай, активно ввозящий сырьё из разных стран, в том числе из США.

А ранее россиянам рассказали, на какие бонусы могут рассчитывать доноры крови. Оказалось, что за каждый день сдачи крови или её компонентов работнику по ТК РФ полагается два оплачиваемых выходных дня, а также иные компенсации.