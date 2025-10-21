Названы регионы, которые могут стать целью новой российской реактивной бомбы

Новые российские авиабомбы с реактивным двигателем смогут поражать цели в глубине Сумской и Запорожской областей, а также обходить системы ПВО. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин.

В разговоре с NEWS.ru он пояснил, что модернизация позволяет наносить удары с большой дистанции, не входя в зону действия противовоздушной обороны, а под удар фактически попадают прилегающие регионы — Сумская, Черниговская, Запорожская и Днепропетровская области.

Эксперт подчеркнул, что обычные методы защиты от дронов не помогут в случае применения подобных боеприпасов, включая ФАБ‑500, и что обновление конструкции сделало бомбу высокоточной, увеличило дальность полёта, а реактивный двигатель дал возможность преодолевать значительные расстояния при сохранении классического отечественного снаряда в качестве боевой части.

Ранее российские военкоры сообщили о применении фугасной авиабомбы с УМПК по объектам ВСУ в Лозовой Харьковской области. ФАБ прошла порядка 130 км, удар с применением боеприпаса такого типа был впервые нанесён по этому городу. Лозовая — крупный железнодорожный узел и логистический хаб, через который, по оценкам, осуществляется снабжение и переброска подкреплений на Донецкое и Харьковское направления.