21 октября, 18:10

Российские хакеры взломали базу данных с поставщиками дронов для ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Badass artists

Российская хакерская группа Killnet заявила о получении доступа к базе данных, содержащей информацию о поставщиках беспилотников для ВСУ. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель ячейки с ником KillMilk.

«Нами были получены электронная почта, адреса лабораторий и номера телефонов и Ф. И. О. продавцов», — сказал собеседник агентства.

Согласно уточнённым данным, доступ к сведениям о продавцах дронов был получен хакерами в результате компрометации учетной записи одного из должностных лиц Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее российские хакеры пообещали раскрыть местонахождение «Томагавков» на Украине. Один из них заявил, что если Украина получит ракеты Tomahawk, Россия использует все доступные информационные средства для выявления мест их хранения.

