Российские хакеры пообещали раскрыть местонахождение «Томагавков» на Украине

Российские хакеры смогут легко отслеживать местоположение ракет Tomahawk на территории Украины. Об этом сообщил хакер PalachPro.

«Местонахождение можно вскрыть. Пусть доставка таких дорогих и редких для Украины ракет организуется скрытно и маскируется под другие операции, это не отменит того факта, что наши каналы и внедрения в их системы работают и не спят», — подчеркнул он в беседе с aif.ru.

Источник сообщил, что в случае поставок Украине ракет Tomahawk, Россия задействует все доступные информационные средства для выявления мест их хранения.

Напомним, что в Белом доме 17 октября состоится встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидается, что во время переговоров американская сторона примет окончательное решение о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, которые та собирается использовать против России. Однако РФ сможет предоставить адекватный ответ в виде крылатых ракет «Калибр».