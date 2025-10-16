Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
16 октября, 15:00

Российские хакеры пообещали раскрыть местонахождение «Томагавков» на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Российские хакеры смогут легко отслеживать местоположение ракет Tomahawk на территории Украины. Об этом сообщил хакер PalachPro.

«Местонахождение можно вскрыть. Пусть доставка таких дорогих и редких для Украины ракет организуется скрытно и маскируется под другие операции, это не отменит того факта, что наши каналы и внедрения в их системы работают и не спят», — подчеркнул он в беседе с aif.ru.

Источник сообщил, что в случае поставок Украине ракет Tomahawk, Россия задействует все доступные информационные средства для выявления мест их хранения.

Напомним, что в Белом доме 17 октября состоится встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидается, что во время переговоров американская сторона примет окончательное решение о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, которые та собирается использовать против России. Однако РФ сможет предоставить адекватный ответ в виде крылатых ракет «Калибр».

Мария Любицкая
