Российские системы противовоздушной обороны способны уничтожить определённое количество американских крылатых ракет Tomahawk, однако часть из них всё же преодолеет рубежи защиты. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала The National Interest Брендон Вайхерт, отвечая на вопрос, получится ли у РФ сбить данный тип оружия.

«Tomahawk могут быть перехвачены — и будут перехвачены — российскими средствами ПВО. Это не просто домыслы. Это было убедительно продемонстрировано более 25 лет назад, и за это время противовоздушная оборона Кремля только усовершенствовалась», — говорится в публикации.

Он сослался на независимый анализ, показывающий, что даже сербские военные в 1999 году добивались успеха в ликвидации Tomahawk благодаря комбинации радиолокационного слежения, зенитных ракет и радиоэлектронных средств. Вайхерт добавил, что для перехвата таких целей могут эффективно применяться даже устаревшие системы. Например, С-125 «Нева», 2К12 «Куб» и С-75.

При этом автор отмечает, что современные модификации Tomahawk оснащены усовершенствованными инерциальными навигационными системами, с которыми российская сторона могла ознакомиться в Сирии. С другой стороны, американские специалисты якобы осведомлены о возможностях и ограничениях российских ПВО. Вайхерт уверен, что часть ракет всё же сможет преодолеть систему защиты, несмотря на эффективность обороны.

Тем не менее обозреватель не считает, что Tomahawk является «революционным супероружием», каким его считают в США и на Украине. Он предположил, что Вашингтону было бы более разумно сосредоточить усилия на подготовке Киева и Брюсселя к мирным переговорам с Москвой, а не на расчётах по применению крылатых ракет.

Напомним, что в Белом доме 17 октября состоится встреча президента США Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Ожидается, что во время переговоров американская сторона примет окончательное решение о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, которые та собирается использовать против России. Однако РФ сможет предоставить адекватный ответ в виде крылатых ракет «Калибр».