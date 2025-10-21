Прокуратура потребовала уволить замглавы Нефтеюганска в связи с утратой доверия

Нефтеюганская межрайонная прокуратура потребовала увольнения первого заместителя главы Нефтеюганска Павла Гусенкова в связи с утратой доверия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

«Нефтеюганская межрайонная прокуратура внесла представление с требованием об увольнении вице-мэра Нефтеюганска из-за утраты доверия. Подтверждаем, представление внесено, но оно ещё на рассмотрении», — передаёт РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства.

Представление прокуратуры находится на рассмотрении городской администрации. Как уточнил глава Нефтеюганска Юрий Чекунов, 20 октября в отношении чиновника была начата служебная проверка. Гусенков был арестован по уголовному делу о превышении должностных полномочий, что и послужило основанием для требования прокуратуры о его отстранении от должности.

Напомним, что Павел Гусенков подозревается в превышении должностных полномочий. По предварительным данным, в 2023 году чиновник помог нелегальной реализации муниципальной собственности, не прибегая к аукционам и существенно занизив стоимость. В связи с этим следствие завело уголовное дело.