СК возбудил дело против замглавы Нефтеюганска Гусенкова

Следствие завело уголовное дело на первого заместителя главы Нефтеюганска Павла Гусенкова, его подозревают в превышении должностных полномочий. Информацию подтвердили в СК РФ. Предположительно, в 2023 году чиновник помог нелегальной реализации муниципальной собственности, не прибегая к аукционам и существенно занизив стоимость.

«Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — уточняется в тексте.

Накануне сообщалось, что в мэрии Нефтеюганска (ХМАО) проходят обыски. Заместителя главы города Павла Гусенкова подозревают в превышении должностных полномочий. До перехода в городскую администрацию Гусенков занимал должность руководителя нефтеюганской межрайонной прокуратуры.