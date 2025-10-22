Президент США Дональд Трамп требует от Министерства юстиции выплатить ему около 230 миллионов долларов в качестве компенсации за расследования против него. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на источники.

По данным издания, республиканец подал две административные жалобы — в конце 2023 года и летом 2024 года. Первая жалоба касается возмещения ущерба за предполагаемые нарушения его прав, включая расследование ФБР о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года. Во втором документе ФБР обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни Трампа из-за обыска в его резиденции Мар-а-Лаго.

Американский лидер отметил, что в случае получения компенсации направит её на благотворительные цели.

«Всё, что я знаю, это то, что они будут должны мне много денег, но я ищу не деньги, я бы отдал их на благотворительность», — заявил хозяин Белого дома.

Ранее Дональд Трамп выразил мнение о том, что президент России Владимир Путин и главарь киевского режима Владимир Зеленский стремятся к завершению конфликта на Украине. Республиканец заявил, что украинский конфликт не оказывает прямого влияния на Соединённые Штаты, поскольку происходит за пределами американской территории и без участия Вооружённых сил США. По его словам, противостояние вышло из-под контроля, однако ситуация изменилась с его победой на выборах президента.