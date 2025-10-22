В Уганде свыше 63 человек стали жертвами страшного ДТП

На автомобильной трассе Кампала-Гулу в Уганде столкнулись грузовик, два автобуса и легковой автомобиль, в результате чего погибли не менее 63 человек. Об этом сообщила местная полиция в социальной сети X.

Последствия жёсткой аварии в Уганде. Видео © X / ntvuganda

«Подтверждена гибель 63 человек, ещё несколько человек тяжело ранены в результате смертельного ДТП, произошедшего сегодня, 22 октября 2025 года, в 00:15 в деревне Киталеба, недалеко от фермы Асили, на шоссе Кампала-Гулу», — сообщили правоохранители.

По предварительным данным полиции, авария произошла при попытке одного из автобусов совершить обгон, что привело к цепному столкновению с другими транспортными средствами. Все пострадавшие были экстренно доставлены в медицинские учреждения, а на месте происшествия продолжает работать следственная группа.

