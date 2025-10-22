Песков: Россия неоднократно излагала чёткую позицию по Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия неоднократно озвучивала свою четко сформулированную позицию по Украине, и она хорошо известна всем сторонам. Так он ответил на вопрос журналистов о сообщениях в зарубежных СМИ о якобы направленной США закрытой ноте от Москвы.

«Россия это делала неоднократно. Наша позиция хорошо известна, весьма четко сформулирована президентом, и её хорошо знают. Пока больше никаких новостей по этому сюжету нет», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия открыта к диалогу, но исключительно на условиях, гарантирующих её безопасность и недопустимость возобновления угроз со стороны Украины и Запада.