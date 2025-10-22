Военкор рассказал, что за секретное оружие анонсировал Трамп

Президент США Дональд Трамп недавно сказал, что США обладают некоторым сверхсекретным современным оружием. Что он имел в виду и какой тип вооружения это мог бы быть, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» военный корреспондент Борис Рожин.

По словам Рожина, все ведущие державы ведут как открытые, так и закрытые военные разработки — и США не исключение. Аналогично и в России есть образцы, которые не анонсируются.

«А заявление Трампа — это зеркальный ответ на недавнее заявление (главы РФ Владимира) Путина о новом российском оружии», — приводит kp.ru слова специалиста.

Эксперт добавил, что Трамп большой любитель записывать на свой счёт чужие заслуги, поэтому он и стремится быть центральным элементом даже такого процесса. Кроме того, у США до сих пор нет штатного гиперзвукового оружия, которое есть у России, Китая, Ирана и даже хуситов.

Напомним, Дональд Трамп ранее заявил, что у Соединённых Штатов есть некое секретное современное оружие. Он добавил, что США стоят сильно выше Китая во всех военных сферах, кроме кораблестроения, но и там Америка скоро преуспеет.