Родные бойца СВО после его исчезновения на фронте узнали о тайном браке с проституткой

Родственники уральского бойца, пропавшего в зоне СВО, в ходе поисков неожиданно узнали о его тайном браке. Как сообщает E1.RU, избранницей мужчины стала девушка предоставлявшая интим-услуги.

По информации издания, военнослужащий, выросший в детском доме и приёмной семье, перестал выходить на связь во время выполнения боевых задач. Его сестра и братья, пытаясь узнать судьбу солдата, вышли на его сослуживцев. В ходе общения близким открылись шокирующие подробности о личной жизни бойца. Оказывается, во время отпуска по ранению мужчина познакомился в сауне с девушкой по вызову, и уже через две недели пара зарегистрировала брак.

«Сослуживцы рассказали, что они были в сауне и девушек вызвали. Она была одной из них. Они просто пили, веселились, занимались сексом, а потом вдруг расписались. Участников СВО за один день расписывают. Глупость такая: женился на девушке по вызову!», — возмутилась сестра военнослужащего.

Собеседница издания уверенна, что брат мог жениться на работнице сферы сексуальных услуг только под давлением манипуляций о несуществующей беременности. Когда правда вскрылась, то военнослужащий якобы попытался развестись, поскольку коллеги передавали, что супруга ведёт разгульный образ жизни. Тем не менее, видимо, что-то помещало довести дело до конца.

Возлюбленная бойца не скрывает обстоятельств знакомства, но уверяет, что их отношения серьёзны и брак настоящий. В подтверждение своих слов девушка регулярно публикует в социальных сетях фотографии мужа в военной экипировке. Она пишет трогательные посты об ожидании его возвращения и размещает информацию о его пропаже в специализированных поисковых сообществах.

Ранее сообщалось, что россиянка вышла замуж за 60-летнего бойца СВО ради выплат в случае его гибели. Однако, как стало известно, брак был оформлен, когда военнослужащий выполнял боевые задачи на Украине. Более того, никогда не жил с новой супругой. Не исключено, что свидетельство о браке могло быть подделано.