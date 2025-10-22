В Госдуму внесли проект о запрете отключения должников от ЖКУ без решения суда

ЛДПР предлагает запретить коммунальщикам отключать жильцов от услуг без решения суда. Фракция во главе с Леонидом Слуцким подготовила соответствующий законопроект о поправках в статью 157 Жилищного кодекса РФ. Об этом сообщает газета «Известия».

В пояснительной записке указано, что цель инициативы — усилить защиту граждан от злоупотреблений при приостановке или ограничении предоставления услуг. Сейчас исполнители вправе отключать ресурсы при наличии задолженности. Проект сохраняет это право, но вводит дополнительный барьер: любые ограничения допускаются только на основании вступившего в силу судебного решения. Это, по замыслу авторов, позволит учитывать социальную уязвимость отдельных категорий граждан и снизить риск неправомерных действий.

«Мы убеждены, что нельзя отключать услуги ЖКХ за задолженность. Тем более если человек оказался в сложной жизненной ситуации. Как бы ни относиться к должнику, но оставлять его, например, без тепла в нашем холодном климате негуманно», — указывает Слуцкий.

Он добавил, что у УК и ресурсников достаточно законных инструментов взыскания долгов, которыми они, однако, редко пользуются.

Ранее Life.ru рассказывал, что все платёжки ЖКУ в России в скором времени будут переведены в электронный формат. Это повысит безопасность жителей, а вариативность способов оплаты будет сохранена.