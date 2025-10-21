Платёжки ЖКУ в России переведут в электронный формат

Минстрой подготовил законопроект о массовом переходе на оплату коммунальных услуг в электронном формате через ГИС ЖКХ и «Госуслуги». Документ, вносящий поправки в Жилищный кодекс РФ, разработан по поручению президента и вице-премьера, а также в целях создания единой цифровой платформы ЖКХ. Согласно законопроекту, электронные платёжки будут размещаться одновременно в ГИС ЖКХ и на портале Госуслуг, пишет газета «Известия».

«Предоставление платёжных документов в электронной форме указанным способом будет считаться надлежащей доставкой платёжного документа потребителю, так же как его доставка на бумажном носителе», — указано в материале.

В Минстрое пояснили, что законопроект находится на этапе общественных обсуждений. Новые нормы направлены на формирование единого способа доставки юридически значимого электронного платёжного документа по всей России.

Централизованный способ информирования об оплате коммунальных услуг через ГИС ЖКХ и «Госуслуги» повысит безопасность для граждан. При этом, как подчеркнули в ведомстве, предусмотренная Жилищным кодексом вариативность способов оплаты коммунальных услуг будет сохранена для удобства россиян.

А ранее Life.ru рассказывал, что с 1 марта 2026 года перенести срок оплаты коммунальных услуг станет невозможно. Организация графика платежей будет согласоваться с датами получения зарплат у большинства граждан РФ. По словам специалиста, эта мера поможет избежать ситуации, когда добросовестные плательщики сталкиваются с пенями из-за несовпадения сроков оплаты ЖКХ и получения доходов.