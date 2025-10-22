В Подмосковье пенсионерка чуть не погибла, пытаясь приготовить на ужин ската-хвостокола

В Подмосковье 64-летняя пенсионерка чудом избежала смерти после укола ядовитым скатом-хвостоколом. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.

Женщина решила приготовить на ужин необычную рыбу, которую привёз сын, и в процессе разделки поранилась шипом. Вскоре её левая рука сильно опухла и посинела, пальцы горели и немели. Оказалось, что яд ската может быть смертельным, вызывая спазмы, паралич и опасное падение давления.

К счастью, врачи в Бронницкой больнице действовали быстро: ввели противоядие и провели необходимое лечение. Сейчас пенсионерка чувствует себя лучше и уже отправилась домой долечиваться.

Ранее сообщалось, что российские туристы во Вьетнаме жалуются на загадочные укусы после похода на пляж. Проблема сохраняется уже более недели в двух ключевых туристических центрах — Нячанге и Дананге. Пострадавшие отмечают, что защититься от укусов не помогают даже территории элитных пятизвёздочных отелей.