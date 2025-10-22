Европа поставила Сербии условие: или дружба с Россией, или вступление в ЕС
Сербию не хотят брать в Евросоюз из-за дружбы с Россией
Европарламент проголосовал за резолюцию, требующую от Сербии ввести санкции против России как условие для продолжения её евроинтеграции. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Резолюция стала реакцией на критику ЕС действий Белграда во время протестов в Нови-Саде в ноябре 2024 года. Голосование показало поддержку: 457 из 632 присутствовавших евродепутатов отдали свои голоса «за», 103 проголосовали «против», а 72 воздержались.
«Переговоры о вступлении Сербии в ЕС должны продвигаться вперед только на основе <...> устойчивого прогресса в основных областях, в частности <...> политикой безопасности ЕС и санкций против России», — указано в документе.
Ранее президент Сербии Александр Вучич объяснил, что отказ страны от введения санкций против России является основной причиной замедления её интеграции в ЕС. По его словам, Белград придерживается политики военного нейтралитета и сохраняет сотрудничество с российскими компаниями.
