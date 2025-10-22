Сектор Газа
21 октября, 22:00

Вучич обвинил ЕС в намерении ввести против России «железный занавес»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Европа стремится к установлению «железного занавеса» против России, игнорируя при этом нейтралитет других стран и их право на самостоятельную политику. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, выступая на торжественном собрании, посвящённом 17-летию Сербской прогрессивной партии. Мероприятие прошло в городе Зренянин на северо-востоке Сербии.

По словам Вучича, Сербия столкнётся с ещё большим давлением в связи с проводимой ею политикой.

«Мы окажемся под ещё большим давлением. Европа будет вводить железный занавес по отношению к России», — заявил Вучич.

Президент подчеркнул, что единственными, кто действительно доволен действиями Сербии, являются её собственные граждане, поскольку страна отстаивает исключительно их интересы и никому более не служит.

Ранее сообщалось, что европейские страны активно подталкивают киевский режим к продолжению вооружённого конфликта. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию, предоставленную директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Представитель Кремля подчеркнул, что действия европейских государств направлены не на поиск мирного решения, а на дальнейшую эскалацию противостояния. Песков констатировал, что европейские члены НАТО демонстрируют готовность к продолжению конфликта.

