Вучич обвинил ЕС в намерении ввести против России «железный занавес»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Европа стремится к установлению «железного занавеса» против России, игнорируя при этом нейтралитет других стран и их право на самостоятельную политику. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, выступая на торжественном собрании, посвящённом 17-летию Сербской прогрессивной партии. Мероприятие прошло в городе Зренянин на северо-востоке Сербии.
По словам Вучича, Сербия столкнётся с ещё большим давлением в связи с проводимой ею политикой.
«Мы окажемся под ещё большим давлением. Европа будет вводить железный занавес по отношению к России», — заявил Вучич.
Президент подчеркнул, что единственными, кто действительно доволен действиями Сербии, являются её собственные граждане, поскольку страна отстаивает исключительно их интересы и никому более не служит.
Ранее сообщалось, что европейские страны активно подталкивают киевский режим к продолжению вооружённого конфликта. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию, предоставленную директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Представитель Кремля подчеркнул, что действия европейских государств направлены не на поиск мирного решения, а на дальнейшую эскалацию противостояния. Песков констатировал, что европейские члены НАТО демонстрируют готовность к продолжению конфликта.
