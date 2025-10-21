Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
21 октября, 10:04

Песков заявил, что Европа подстрекает Украину продолжать конфликт

Обложка © Life.ru

Европейские страны активно подстрекают киевский режим к продолжению боевых действий. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя для журналистов информацию от директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Представитель Кремля подчеркнул, что текущие действия европейских государств направлены не на поиск мирного решения, а на дальнейшую эскалацию конфликта. Он констатировал, что европейские члены НАТО демонстрируют готовность к продолжению противостояния.

«Европейцы, наоборот, всячески подстрекают киевский режим на продолжение войны», — сказал Песков.

Нарышкин: Разведка Запада использует террористов, чтобы дестабилизировать мир
Нарышкин: Разведка Запада использует террористов, чтобы дестабилизировать мир

Напомним, что по мнению Сергея Нарышкина, НАТО в ускоренном режиме готовится к возможной войне с Россией. Для этого страны альянса активно наращивают производство вооружений, проводят мобилизационные учения, а также усиливают антироссийскую пропаганду. При этом он подчеркнул, что у НАТО нет долгосрочной стратегии безопасности,

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • НАТО
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
