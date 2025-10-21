Представитель Кремля подчеркнул, что текущие действия европейских государств направлены не на поиск мирного решения, а на дальнейшую эскалацию конфликта. Он констатировал, что европейские члены НАТО демонстрируют готовность к продолжению противостояния.

Напомним, что по мнению Сергея Нарышкина, НАТО в ускоренном режиме готовится к возможной войне с Россией. Для этого страны альянса активно наращивают производство вооружений, проводят мобилизационные учения, а также усиливают антироссийскую пропаганду. При этом он подчеркнул, что у НАТО нет долгосрочной стратегии безопасности,