Песков заявил, что Европа подстрекает Украину продолжать конфликт
Обложка © Life.ru
Европейские страны активно подстрекают киевский режим к продолжению боевых действий. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя для журналистов информацию от директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.
Представитель Кремля подчеркнул, что текущие действия европейских государств направлены не на поиск мирного решения, а на дальнейшую эскалацию конфликта. Он констатировал, что европейские члены НАТО демонстрируют готовность к продолжению противостояния.
«Европейцы, наоборот, всячески подстрекают киевский режим на продолжение войны», — сказал Песков.
Напомним, что по мнению Сергея Нарышкина, НАТО в ускоренном режиме готовится к возможной войне с Россией. Для этого страны альянса активно наращивают производство вооружений, проводят мобилизационные учения, а также усиливают антироссийскую пропаганду. При этом он подчеркнул, что у НАТО нет долгосрочной стратегии безопасности,
