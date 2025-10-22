Отец Илона Маска заявил, что Россия опережает остальной мир

Отец Илона Маска, инженер и предприниматель Эррол Маск, во время открытой встречи с IT-сообществом Татарстана заявил, что Россия опережает многие страны по развитию и движется вперед, тогда как остальные, по его мнению, идут в обратном направлении.

«Вы опережаете весь мир и даже не знаете об этом. Остальной мир движется назад, а вы движетесь вперед», — отметил Маск.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, за рубежом часто искажают информацию о России: «Мир должен знать правду о России, потому что про нее рассказывают много лжи».

Ранее отец Илона Маска выразил мнение, что нет в мире города, который по своей красоте мог бы сравниться с Москвой, и даже Лондон с Вашингтоном не дотягивают до уровня российской столицы.