«Им нечем гордиться»: Отец Илона Маска сравнил Москву с Вашингтоном и Лондоном

Нет в мире города, который по своей красоте мог бы сравниться с Москвой. Даже Лондон с Вашингтоном не дотягивают до уровня российской столицы, заявил отец Илона Маска Эррол в беседе с РИА «Новости».

«Это (Москва), безусловно, самая впечатляющая столица в мире», — сказал Эррол Маск.

Он отметил, что президенту США Дональду Трампу пришлось ввести солдат в Вашингтон для борьбы с преступностью на улицах, а в Лондоне на вас могут плеснуть кислотой, пока вы прогуливаетесь по тротуару.

«Так что я не думаю, что им есть чем гордиться в данный момент», — считает Маск-старший.

Кстати, Эррол Маск побывал в Москве в июне этого года на «Форуме будущего-2050». Город произвёл на него неизгладимое впечатление, чем-то напомнив Рим. Отец богатейшего в мире человека призвал людей избавиться от предрассудков и хотя бы раз в жизни посетить «лучший город Земли».