Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 07:05

«Им нечем гордиться»: Отец Илона Маска сравнил Москву с Вашингтоном и Лондоном

Эррол Маск на Красной площади. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / errolgrahammusk

Эррол Маск на Красной площади. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / errolgrahammusk

Нет в мире города, который по своей красоте мог бы сравниться с Москвой. Даже Лондон с Вашингтоном не дотягивают до уровня российской столицы, заявил отец Илона Маска Эррол в беседе с РИА «Новости».

«Это (Москва), безусловно, самая впечатляющая столица в мире», — сказал Эррол Маск.

Он отметил, что президенту США Дональду Трампу пришлось ввести солдат в Вашингтон для борьбы с преступностью на улицах, а в Лондоне на вас могут плеснуть кислотой, пока вы прогуливаетесь по тротуару.

«Так что я не думаю, что им есть чем гордиться в данный момент», — считает Маск-старший.

Энергетика для нового города: Как Москва переходит к цифровой эре
Энергетика для нового города: Как Москва переходит к цифровой эре

Кстати, Эррол Маск побывал в Москве в июне этого года на «Форуме будущего-2050». Город произвёл на него неизгладимое впечатление, чем-то напомнив Рим. Отец богатейшего в мире человека призвал людей избавиться от предрассудков и хотя бы раз в жизни посетить «лучший город Земли».

Больше материалов о событиях и тенденциях в столице — ищите в разделе «Москва» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Илон Маск
  • США
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar