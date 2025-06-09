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9 июня, 09:30

«В точности как Рим»: Москва пленила сердце отца Илона Маска

Приехавший в Москву отец Илона Маска назвал столицу вторым Римом

Эррол Маск на Красной площади. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / errolgrahammusk

Эррол Маск на Красной площади. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / errolgrahammusk

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол, приехав в Москву, был поражён величием и красой российской столицы. Он отметил, что этот город действительно похож на Рим.

Эррол Маск — о Москве. Видео © Life.ru

«Я не мог поверить, что этот город, как кто-то сказал ранее, похож на Рим. Это в точности так», — отметил Маск-старший.

По его словам, американское общество должно избавиться от каких-либо предрассудков в отношении России.

«Я надеюсь, что то, что я говорю, распространится,мы должны изменить восприятие. Кроме того, люди в Европе говорили мне: «Что бы ты ни делал, не езди в Россию». Почему?», — недоумевал он.

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Напомним, что Эррол Маск посетил российскую столицу, чтобы поучаствовать в международном «Форуме будущего 2050». По прибытии он также прокомментировал ссору своего знаменитого сына с президентом США Трампом. В Москве он побывал впервые, поэтому его восхищению не было предела.

Владимир Озеров
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