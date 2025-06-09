«В точности как Рим»: Москва пленила сердце отца Илона Маска

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол, приехав в Москву, был поражён величием и красой российской столицы. Он отметил, что этот город действительно похож на Рим.

Эррол Маск — о Москве. Видео © Life.ru

«Я не мог поверить, что этот город, как кто-то сказал ранее, похож на Рим. Это в точности так», — отметил Маск-старший.

По его словам, американское общество должно избавиться от каких-либо предрассудков в отношении России.