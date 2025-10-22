В России анонсировали ответные меры против рыбопромысловых судов Норвегии

Росрыболовство готовит ответные санкции против Норвегии в рыбодобывающей отрасли, которые могут вступить в силу до конца 2025 года. Такое заявление сделал глава ведомства Илья Шестаков на Международном рыбопромышленном форуме.

«Норвежская сторона заявила, что она якобы работает в рамках нашего соглашения, с чем мы категорически не согласны. Никаких ограничений они пока не будут снимать. Мы сейчас готовим уже ответные меры, о которых объявим норвежской стороне своевременно», — сказал он в разговоре с журналистами.

По словам Шестакова, переговорный процесс временно заморожен, и конкретные даты будущих консультаций, включая заседание смешанной комиссии по рыбному хозяйству, остаются неизвестными. Это заседание критически важно для распределения объёмов вылова на следующий год. Он также отметил, что, несмотря на эту паузу, запасы рыбы пока не пострадали. Глава Росрыболовства напомнил, что текущая деятельность ведомства основана на договорённостях, достигнутых в 2024 году.

Ранее Life.ru сообщал, что Норвегия присоединилась к антироссийским санкциям ЕС в сфере рыболовства, что официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала как действия, «граничащие с паранойей». В связи с этим временный поверенный Норвегии в России был вызван в МИД, где ему вручили ноту протеста против нарушения двусторонних договорённостей, включая соглашение о рыболовстве 1976 года.