Рухнул сразу после взлёта: Два человека сгорели заживо при крушении самолёта в Венесуэле

В Венесуэле легкомоторный самолёт Piper PA-31T Cheyenne рухнул сразу после взлета из аэропорта Парамилло в городе Сан-Кристобаль. Во время инцидента погибли два человека — пилот и пассажир, которые сгорели заживо при крушении. Об этом сообщает Panorama.

В Венесуэле при взлёте рухнул легкомоторный самолёт. Видео © X/ The_LAAHS

По данным местных властей, самолёт резко накренился в сторону и упал рядом с взлетно-посадочной полосой. Причины происшествия пока не установлены, и следственные органы приступили к выяснению всех обстоятельств трагедии.

Ранее в США самолёт сбил человека во время экстренной посадки. Пилота и пешехода пришлось срочно госпитализировать. Оба пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.