Соседи пять лет держали женщину в плену и кормили её моющим средством

Во Франции пожилая пара на протяжении пяти лет держала свою соседку в плену. Как сообщает Midi Libre, 82-летний мужчина и его 60-летняя сообщница подвергали 45-летнюю женщину, находившуюся в психологически уязвимом состоянии, систематическим издевательствам.

Жертва рассказывала, что ей подмешивали моющее средство в кашу, заставляли жить в саду или гараже, а также справлять нужду в кастрюлю или пакеты. Злоумышленники переводили последние деньги с её счета на свой. Пострадавшая неоднократно пыталась сбежать, но всегда возвращалась из-за страха.

Только в середине октября ей удалось вырваться из плена и обратиться за помощью. Она была госпитализирована с переохлаждением. Подозреваемые частично признали свою вину, расследование продолжается.

Ранее в Великобритании всплыла история 13-летней девочки, которую систематически подвергали сексуальному насилию с шестилетнего возраста. В пытках и издевательствах над ребёнком участвовали отец, братья, дед и даже мать. Ребёнок смог раскрыть тайну только школьной учительнице.