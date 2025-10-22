Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 18:46

Соседи пять лет держали женщину в плену и кормили её моющим средством

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Doidam 10

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Doidam 10

Во Франции пожилая пара на протяжении пяти лет держала свою соседку в плену. Как сообщает Midi Libre, 82-летний мужчина и его 60-летняя сообщница подвергали 45-летнюю женщину, находившуюся в психологически уязвимом состоянии, систематическим издевательствам.

Жертва рассказывала, что ей подмешивали моющее средство в кашу, заставляли жить в саду или гараже, а также справлять нужду в кастрюлю или пакеты. Злоумышленники переводили последние деньги с её счета на свой. Пострадавшая неоднократно пыталась сбежать, но всегда возвращалась из-за страха.

Только в середине октября ей удалось вырваться из плена и обратиться за помощью. Она была госпитализирована с переохлаждением. Подозреваемые частично признали свою вину, расследование продолжается.

Сосед-педофил издевался над 5-летней девочкой в Дагестане
Сосед-педофил издевался над 5-летней девочкой в Дагестане

Ранее в Великобритании всплыла история 13-летней девочки, которую систематически подвергали сексуальному насилию с шестилетнего возраста. В пытках и издевательствах над ребёнком участвовали отец, братья, дед и даже мать. Ребёнок смог раскрыть тайну только школьной учительнице.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Франция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar