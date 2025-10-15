Девочку с 6 лет насиловали мать, отец, дед и братья, но она молчала

В Великобритании раскрыто жестокое преступление, где несколько поколений семьи систематически подвергали сексуальному насилию девочку с шестилетнего возраста. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на материалы судебного разбирательства.

По данным следствия, отец, братья, дед и даже мать несовершеннолетней участвовали в пытках и издевательствах над ребёнком на протяжении многих лет. Девочка смогла раскрыть страшную тайну только в 13 лет, обратившись к школьной учительнице с просьбой о помощи.

После её заявления зимой 2025 года все подозреваемые были арестованы, а пострадавшую перевели в приёмную семью, где ей оказывают необходимую психологическую поддержку.

