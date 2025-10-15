Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 13:20

Девочку с 6 лет насиловали мать, отец, дед и братья, но она молчала

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В Великобритании раскрыто жестокое преступление, где несколько поколений семьи систематически подвергали сексуальному насилию девочку с шестилетнего возраста. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на материалы судебного разбирательства.

По данным следствия, отец, братья, дед и даже мать несовершеннолетней участвовали в пытках и издевательствах над ребёнком на протяжении многих лет. Девочка смогла раскрыть страшную тайну только в 13 лет, обратившись к школьной учительнице с просьбой о помощи.

После её заявления зимой 2025 года все подозреваемые были арестованы, а пострадавшую перевели в приёмную семью, где ей оказывают необходимую психологическую поддержку.

Пенсионер полгода насиловал десятилетнюю девочку в Петербурге
Пенсионер полгода насиловал десятилетнюю девочку в Петербурге

Ранее в Австрии суд вынес оправдательный приговор десяти молодым людям, обвинявшимся в многомесячном групповом изнасиловании двенадцатилетней девочки. Следствие установило, что группа подростков 16-21 года систематически подвергала школьницу сексуальному насилию в детских комнатах, квартирах и на парковках, при этом наиболее тяжкий инцидент произошёл в отеле, где они сняли номер на всю ночь.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Великобритания
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar