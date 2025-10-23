Сектор Газа
23 октября, 04:14

Суд запросил у Турции данные о смерти создателя Telegram-канала «Утро Дагестан»*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Tadevosyan

Верховный суд Дагестана направил через Министерство юстиции России запрос в компетентные органы Турции с целью проверки информации о смерти одного из обвиняемых по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Такими данными делится РИА «Новости», ссылаясь на судебные материалы.

Судебное разбирательство по делу создателя Telegram-канала «Утро Дагестан»* Абакара Абакарова и двух других фигурантов проводится заочно. Ранее в турецких СМИ появилась информация об обнаружении в Стамбуле тела убитого мужчины, которого опознали как Абакарова. На заседании суда было объявлено о направлении запроса для подтверждения или опровержения этой информации.

Следствие полагает, что 29 октября 2023 года Абакар Абакаров, экс-депутат Государственной думы Илья Пономарёв** и Исраил Ахмеднабиев (известный как Абу Умар Саситлинский) распространяли в Telegram материалы, направленные на разжигание ненависти к гражданам Израиля и призывающие к организации и участию в массовых беспорядках с перекрытием дорог в районе аэропорта «Уйташ». Кроме того, по версии следствия, они призывали к сбору средств для финансирования экстремистской деятельности. Все трое объявлены в розыск.

Суд вынес приговоры 135 участникам погромов в аэропорту Махачкалы

В июле этого года на Ставрополье впервые осудили женщину за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году. По данным пресс-службы прокуратуры края, прежде по этим фактам привлекались только мужчины. Согласно информации следствия, Патимат Шарудинова в октябре 2023 года участвовала преступных действиях в аэропорту «Уйташ».

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Ресурс признан экстремистским и запрещён в России.

** Включён в реестр иностранных агентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

