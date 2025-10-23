Два судна встали во льдах на севере Якутии, экипаж готовится к эвакуации

В Булунском районе Якутии два судна были вынуждены остановиться на реке Лене из-за резкого похолодания. Как сообщили в службе спасения республики, десять членов экипажа готовятся к эвакуации.

«В Булунском районе на реке Лене в пути следования по маршруту Быковский — Якутск из-за резкого похолодания на вынужденную стоянку встали два корабля «Залив» и «Быков мыс». В них находятся люди — десять человек экипажа. В службу спасения Якутии поступило заявление с просьбой вывезти людей на вертолёте», — говорится в сообщении.

Для эвакуации моряков в 10:45 (04:45 мск) из Тикси вылетел вертолёт Ми-8 «Полярных авиалиний».

