Пентагон нанёс «смертоносный кинетический удар» по судну наркоторговцев

Министерство войны США провело «смертоносный кинетический удар» по судну с наркоторговцами в международных водах восточной части Тихого океана. Об этом сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет в соцсети X.

Момент нанесения «смертоносного кинетического удара». Видео © X / Secretary of War Pete Hegseth

«Сегодня, по указанию президента Трампа, Министерство войны провело очередной смертоносный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористической организацией (Designated Terrorist Organization. — Прим. Life.ru). В очередной раз погибшие террористы занимались наркотрафиком в восточной части Тихого океана», — написал Хегсет.

Разведданные ведомства показали, что судно следовало по известному маршруту контрабанды и перевозило запрещённые вещества. На борту находились три человека, все они погибли, военные потерь не понесли. Операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее Пит Хегсет заявил о создании в зоне ответственности южного командования Соединённых Штатов подразделения по борьбе с наркотрафиком. Оно отвечает за операции Вооружённых сил в Карибском бассейне и Южной Америке. По словам Хегсета, деятельность спецотдела будет направлена на уничтожение картелей в данном регионе.