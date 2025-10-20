Наркоторговец с ножом напал на сотрудника Росгвардии в Москве

В Москве произошёл инцидент с нападением на сотрудника Росгвардии. Мужчина несколько раз ударил росгвардейца ножом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По 317 статье УК предусмотрено пожизненное заключение.

По данным следствия, 19 октября в Краснопахорском районе Новой Москвы росгвардеец остановил молодого человека по подозрению в распространении наркотиков. Во время проверки документов подозреваемый напал на сотрудника и несколько раз ударил ножом, а затем сбежал.

После нападения росгвардейца госпитализировали в одну из городских больниц. Следователи установили личность злоумышленника. Нападавшего ищут, сообщает столичный СК.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Красногвардейском районе сотрудники Росгвардии задержали агрессивного мужчину с ножом. Неадекватный нападавший пытался незаконно проникнуть в квартиру к беременной соседке.