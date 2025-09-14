Единый день голосования
14 сентября, 10:50

Погибших при взрыве под Орлом бойцов Росгвардии наградят посмертно

Хинштейн: Росгвардейцев, погибших при взрыве под Орлом, представят к госнаградам

Обложка © ТАСС / Дмитрий Дадонкин

Сотрудников Росгвардии, которые погибли во время обследования железной дороги в Орловской области, представят к государственным наградам. Об этом рассказал в телеграм-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Количество жертв достигло трёх человек: все они — сотрудники орловского управления Росгвардии. По решению директора ведомства Героя России Виктора Золотова они будут посмертно представлены к госнаградам», — пишет Хинштейн.

Напомним, 13 сентября в Орловской области при проведении обследования железнодорожного полотна произошёл взрыв. По предварительной информации, на данном участке были заложены бомбы. Жертвами взрыва стали два сотрудника Росгвардии. Позже в больнице скончался от ран третий росгвардеец. Областное правительство пообещало оказать помощь семьям погибших.

