Погибших при взрыве под Орлом бойцов Росгвардии наградят посмертно
Обложка © ТАСС / Дмитрий Дадонкин
Сотрудников Росгвардии, которые погибли во время обследования железной дороги в Орловской области, представят к государственным наградам. Об этом рассказал в телеграм-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Количество жертв достигло трёх человек: все они — сотрудники орловского управления Росгвардии. По решению директора ведомства Героя России Виктора Золотова они будут посмертно представлены к госнаградам», — пишет Хинштейн.
Напомним, 13 сентября в Орловской области при проведении обследования железнодорожного полотна произошёл взрыв. По предварительной информации, на данном участке были заложены бомбы. Жертвами взрыва стали два сотрудника Росгвардии. Позже в больнице скончался от ран третий росгвардеец. Областное правительство пообещало оказать помощь семьям погибших.