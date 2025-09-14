Умер третий росгвардеец, раненный при взрыве на ж/д путях в Орловской области
В больнице скончался боец Росгвардии, который был ранен при детонации взрывного устройства на ж/д путях в Орловской области. Печальное известие сообщил губернатор региона Андрей Клычков и пообещал оказать помощь семьям погибших.
«К сожалению, пришла плохая новость из больницы, третий раненный после взрыва росгвардеец скончался. Правительство области окажет помощь семьям наших бойцов», — написал Клычков в Телеграм-канале.
Напомним, 13 сентября в Орловской области при проведении обследования железнодорожного полотна произошёл взрыв. По предварительной информации, там были заложены взрывные устройства. Жертвами взрыва стали два сотрудника Росгвардии.