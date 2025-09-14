Единый день голосования
14 сентября, 05:14

Умер третий росгвардеец, раненный при взрыве на ж/д путях в Орловской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maradon 333

В больнице скончался боец Росгвардии, который был ранен при детонации взрывного устройства на ж/д путях в Орловской области. Печальное известие сообщил губернатор региона Андрей Клычков и пообещал оказать помощь семьям погибших.

«К сожалению, пришла плохая новость из больницы, третий раненный после взрыва росгвардеец скончался. Правительство области окажет помощь семьям наших бойцов», — написал Клычков в Телеграм-канале.

Напомним, 13 сентября в Орловской области при проведении обследования железнодорожного полотна произошёл взрыв. По предварительной информации, там были заложены взрывные устройства. Жертвами взрыва стали два сотрудника Росгвардии.

Андрей Бражников
