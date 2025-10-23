Американское издание The National Interest (NI) высоко оценило снайперскую винтовку Драгунова (СВД), отметив её качество и простоту в использовании. Журналисты обратили внимание на значительный рост производства снайперских винтовок Драгунова со складными прикладами (СВДС) концерном «Калашников», в 13 раз, подчеркнув её востребованность в зоне СВО.

Военный эксперт издания, Питер Сучиу, отметил, что СВД, подобно АК-47, славится простотой в обслуживании и ремонте. Он также выделил СВДС как модернизированную и более компактную версию, используемую спецподразделениями ВДВ и морской пехоты. Несмотря на укороченный ствол (565 мм против 620 мм у СВД), СВДС сохраняет высокую точность на дистанциях до 1000 метров. Сучиу подчеркнул, что винтовка широко используется по всему миру, предоставляя преимущество даже слабо подготовленным военизированным формированиям. Она имеет неофициальное название «плетка» из-за характерного звука выстрела.

Напомним, концерн «Калашников» существенно увеличил производство снайперских винтовок Драгунова, в частности, модификации СВДС, для нужд специальной военной операции.За 2025 год выпуск СВДС вырос в 13 раз по сравнению с предыдущим годом.