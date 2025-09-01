Новый уровень огневой мощи: Первые автоматы АМ-17 сошли с конвейера «Калашникова»

АО «Концерн «Калашников» объявил о выпуске первой опытной серии новейших автоматов АМ-17, разработанных под патрон 5,45 мм. Эта модель прошла комплексные войсковые и государственные испытания, включая реальное применение в зоне специальной военной операции, что подтвердило её надежность и эффективность. Об этом сообщила пресс-служба организации.

АМ-17. Фото © Telegram / Концерт «Калашников»

Новый автомат ориентирован на использование в качестве компактного и мощного средства защиты для экипажей боевой техники, а также для специальных подразделений армии и правоохранительных органов. Разработчики учли современные требования к автоматическому стрелковому оружию, что позволило создать сбалансированный и удобный в эксплуатации образец.

Особое внимание при доработке АМ-17 было уделено отзывам, полученным в ходе практического применения на поле боя. Эти данные стали основой для внесения усовершенствований, которые сделали автомат ещё более адаптированным к современным условиям ведения боевых действий.