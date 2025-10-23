Россияне массово скупают витамин D: за год продано почти 15 млн упаковок

Россияне начали массово скупать витамин D — только за девять месяцев 2025 года в стране продано почти 15 миллионов упаковок. Как сообщает сервис «Честный знак», спрос на добавку вырос на 2% по сравнению с прошлым годом, а средняя цена упаковки увеличилась с 375 до 460 рублей.

Наибольший рост продаж зафиксирован в северных и малосолнечных регионах:

— Чукотский автономный округ — +17%;

— Вологодская область и Ингушетия — +13%;

— Белгородская область и Кабардино-Балкария — +11%.

В Москве и Подмосковье показатели скромнее — около 2% роста. Тем не менее только в столице за этот период купили 1,73 миллиона упаковок витамина D.

По словам фармацевтов, осенью и зимой россияне всё чаще принимают витамин D для профилактики сезонного дефицита, снижения усталости и укрепления иммунитета — особенно в условиях короткого светового дня и пасмурной погоды.

Витамин D называют «солнечным» — он вырабатывается в организме под воздействием ультрафиолета и играет ключевую роль в обмене веществ, поддержании иммунитета и работе нервной системы.

Осенью и зимой жители России особенно подвержены его дефициту: короткий световой день, пасмурная погода и тёплая одежда резко снижают естественную выработку витамина.

По данным врачей, недостаток витамина D может приводить к хронической усталости, снижению концентрации, ломкости костей и ослаблению иммунитета. Поэтому в холодный сезон россияне всё чаще прибегают к приёму добавок, что и отражается в росте продаж аптечных препаратов.