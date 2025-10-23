Российские хакеры взломали сервера крупнейшего на Украине производителя БПЛА

«Они известны своей разработкой БПЛА «Зозуля», которая позволяет бить на дальние расстояния», — приводит РИА «Новости» слова KillMilk.

Ранее сообщалось, что российские хакеры взломали базу данных с поставщиками дронов для ВСУ. Доступ к сведениям о продавцах БПЛА был получен хакерами в результате компрометации учётной записи одного из должностных лиц Министерства цифровой трансформации Украины.