Российские хакеры взломали сервера крупнейшего на Украине производителя БПЛА
Российские хакеры из KillNet и Beregini, по словам представителя KillMilk, осуществили взлом серверов компании «Боевые птахи Украины» — ведущего украинского производителя БПЛА. Это может привести к утечке данных или нарушению работы предприятия.
«Они известны своей разработкой БПЛА «Зозуля», которая позволяет бить на дальние расстояния», — приводит РИА «Новости» слова KillMilk.
В результате взлома хакеры получили доступ к конфиденциальным данным более чем 300 сотрудников компании, включая разработчиков, инженеров, испытателей и руководство. По словам представителя группировки, к проекту разработки дронов привлекались даже студенты. Самым серьёзным последствием атаки стало уничтожение 3D-моделей, конструкторской документации, новых разработок и проектных материалов.
Ранее сообщалось, что российские хакеры взломали базу данных с поставщиками дронов для ВСУ. Доступ к сведениям о продавцах БПЛА был получен хакерами в результате компрометации учётной записи одного из должностных лиц Министерства цифровой трансформации Украины.
