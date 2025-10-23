Сектор Газа
23 октября, 15:33

Reuters: Китай временно прекратил закупки российской нефти из-за новых санкций

Обложка © Юрий Смитюк/ТАСС

Крупнейшие государственные нефтяные компании Китая — PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil — временно приостановили закупки российской нефти после введения США новых санкций. По данным агентства Reuters, речь идёт о поставках, осуществляемых морским путём. Компании решили воздержаться от заключения новых контрактов как минимум в краткосрочной перспективе из-за опасений вторичных санкций.

Китай выразил протест ЕС из-за включения компаний из КНР в 19-й пакет санкций
Китай в целом импортирует около 1,4 млн баррелей нефти в сутки из России по морю, однако основная часть поставок приходится на независимые нефтеперерабатывающие заводы. По оценке Vortexa Analytics, за январь–сентябрь 2025 года китайские госкомпании закупали менее 250 тыс. баррелей в сутки российской нефти, тогда как Energy Aspects оценивает этот показатель примерно в 500 тыс. баррелей в сутки.

Марина Фещенко
