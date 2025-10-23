Китай выразил протест ЕС из-за включения компаний из КНР в 19-й пакет санкций

Китайские власти выразили серьёзное недовольство Европейскому союзу в связи с включением китайских компаний в 19-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Мы выражаем по этому поводу решительный протест и уже сделали европейской стороне серьёзное представление. Мы неоднократно подчёркивали, что Китай не является ни инициатором украинского кризиса, ни его участником», — сказал он.

Пекин последовательно выступает за диалог и мирное урегулирование, а также строго контролирует экспорт товаров двойного назначения. Цзякунь напомнил, что сегодня большинство стран, включая государства ЕС и США, поддерживают регулярные торговые отношения с Россией.

«Европейская сторона не имеет никакого права критиковать нормальное взаимодействие и сотрудничество между китайскими и российскими компаниями. Мы настаиваем, чтобы Евросоюз прекратил использовать Китай в качестве предлога и перестал ущемлять интересы нашей страны. Это наносит ущерб здоровому и стабильному развитию китайско-европейских отношений», — сказал представитель МИД.

Го Цзякунь подчеркнул, что Китай «примет все необходимые меры» для надёжной защиты своих законных интересов.

Ранее сообщалось, что Европейский союз официально утвердил 19-й пакет антироссийских санкций, включивший в себя более ста танкеров. Запрет на поставки СПГ из России будет введён в два этапа и вступит в силу окончательно с 1 января 2027 года – на год раньше, чем планировалось изначально. Кроме того, созданы ограничения на передвижение российских дипломатов по территории стран-членов ЕС.