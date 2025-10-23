Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 октября, 20:31

В Минобороны РФ ответили на обвинение Литвы в нарушении воздушного пространства

Обложка © Life.ru

Экипажи российских истребителей Су-30 провели плановые учебные вылеты над Калининградской областью. Маршруты соответствовали правилам, при этом воздушное пространство соседних стран не нарушалось. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Полёты проходили в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства над территорией Российской Федерации, от маршрута полёта самолёты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — говорится в сообщении.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вечером 23 октября российские военные самолёты якобы вторглись в воздушное пространство Литвы. Минобороны республики сообщило, что российский Су-30 и Ил-78 пролетели около 700 метров за 18 секунд над территорией Литвы. К месту нарушения отправили два истребителя НАТО.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Тимур Хингеев
