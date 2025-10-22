Сектор Газа
22 октября, 15:16

Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили пятичасовой полёт над Балтийским морем

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России провели запланированный полёт над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом информирует пресс-служба Минобороны.

Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Балтийского моря. Видео © Telegram / Минобороны России

«Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35с и Су-27 ВКС», — говорится в сообщении ведомства.

Как заявили в Минобороны, в течение более чем пятичасового полёта, на отдельных участках, бомбардировщики сопровождались иностранными истребителями.

Главком сил НАТО заявил, что «русские стали осторожными» после сигналов альянса
Главком сил НАТО заявил, что «русские стали осторожными» после сигналов альянса

Напомним, ранее североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками и самолётами в Польше и Эстонии. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти утверждения безосновательными.

Обложка © Telegram / Минобороны России

