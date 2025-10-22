Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили пятичасовой полёт над Балтийским морем

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России провели запланированный полёт над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом информирует пресс-служба Минобороны.

Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Балтийского моря. Видео © Telegram / Минобороны России

«Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35с и Су-27 ВКС», — говорится в сообщении ведомства.

Как заявили в Минобороны, в течение более чем пятичасового полёта, на отдельных участках, бомбардировщики сопровождались иностранными истребителями.