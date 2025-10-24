Сектор Газа
23 октября, 22:00

Life.ru узнал, какие документы менять после свадьбы нужно срочно, а какие — нет

Обложка © Life.ru / Kandinsky 4.1

Брак — это не только союз сердец, но и бюрократический ребус. Смена фамилии превращает жизнь молодой супруги в квест по ведомствам — от ЗАГСа до банка. Председатель экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в городе Москве, заслуженный адвокат Людмила Айвар рассказала Life.ru, какие документы после замужества необходимо срочно поменять, а с чем можно не спешить.

«Первым делом нужно обновить паспорт гражданина РФ — в течение 30 дней после регистрации брака (п. 15 Положения о паспорте гражданина РФ, утв. Постановлением Правительства № 828 от 08.07.1997)», — отмечает эксперт.

Далее по цепочке:

• СНИЛС (через Госуслуги или ПФР — автоматически обновляется в базе, но можно заказать бумажную копию);

• ИНН — тоже обновляется в ФНС автоматически, но лучше перепроверить данные в личном кабинете;

• Загранпаспорт — по желанию, старый остаётся действительным до окончания срока;

• Банковские счета, водительское удостоверение, трудовой договор, дипломы — меняются по мере необходимости. Но можно и не менять, они действительны при предъявлении свидетельства о браке.

По словам специалиста, не стоит спешить с документами, где фамилия не влияет на права и обязанности. Например, право собственности на недвижимость остаётся действительным — достаточно предъявить свидетельство о браке и старый паспорт для подтверждения тождества личности.

«Главное — не пытаться изменить всё в один день. Юридическая система, как и хороший брак, не любит суеты. И, как я обычно говорю, «поменять фамилию проще, чем привычки», — добавила собеседница Life.ru.

Формально обязателен только обмен внутреннего паспорта, остальное — по мере необходимости. Лучше заранее обновить подписи и образцы документов в банках, а в ЕГРН — внести изменения при первой сделке.

