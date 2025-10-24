Операторы связи РФ получат полномочия блокировать SIM-карты с ноября

Операторы сотовой связи на территории Российской Федерации с ноября текущего года наделяются правом блокировать SIM-карты, оформленные на одного абонента в количестве, превышающем 20 штук. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на соответствующие законодательные нормы.

Из документа следует, что данные поправки были приняты ещё в прошлом году. Операторы обязаны осуществить проверку сведений об абонентах, заключивших договоры об оказании услуг до 1 апреля 2025 года, а также установить количество принадлежащих им номеров.

Абонентам, имеющим более 20 номеров, предписано расторгнуть лишние договоры до 1 ноября. В случае несоблюдения данного требования, операторы будут лишены права оказывать услуги связи по этим номерам.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что в России выявлены 56 граждан, на которых оформлено более 1,2 миллиона активных SIM-карт. Эти данные были получены после введения законодательных ограничений на количество SIM-карт на одного человека и последовавших за этим проверок. Шадаев выразил обеспокоенность возможным использованием этих SIM-карт в противозаконных целях и призвал правоохранительные органы обратить пристальное внимание на данную проблему.