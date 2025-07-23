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Регион
23 июля, 14:20

В России выявили 56 человек, на которых оформлено более 1,2 млн активных сим-карт

Шадаев: Выявили 56 россиян, на которых оформлено свыше 1,2 млн активных сим-карт

После введения закона об ограничении количества сим-карт на одного человека и проведённых по данному факту проверок, было выявлено 56 человек, которые являются владельцами свыше 1,2 миллиона сим-карт. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Глава Минцифры Шадаев о результатах работ по контролю за сим-картами. Видео © Life.ru

«Не больше 20 симок теперь у нас по закону граждане имеют право иметь. Но я хотел бы обратить внимание, собственно эта работа привела к тому, что мы выявили 56 человек, на которых оформлено 1,2 миллиона активных симок», — заявил глава ведомства.

Правоохранительным органам следует уделить этому вопросу особое внимание, поскольку существует вероятность использования данных сим-карт в незаконных целях, отметил руководитель ведомства.

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Ранее комитет Госдумы одобрил изменения, предусматривающие штраф до 50 тысяч рублей за передачу абонентского номера, полученного по договору оказания услуг. Предлагаемое изменение устраняет правовой пробел, связанный с отсутствием в настоящее время ответственности за нарушение указанного запрета, и создаёт дополнительные барьеры для использования неидентифицированных SIM-карт в преступной деятельности.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suphaksorn Thongwongboot

Мария Любицкая
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