В России выявили 56 человек, на которых оформлено более 1,2 млн активных сим-карт
Шадаев: Выявили 56 россиян, на которых оформлено свыше 1,2 млн активных сим-карт
После введения закона об ограничении количества сим-карт на одного человека и проведённых по данному факту проверок, было выявлено 56 человек, которые являются владельцами свыше 1,2 миллиона сим-карт. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
Глава Минцифры Шадаев о результатах работ по контролю за сим-картами. Видео © Life.ru
«Не больше 20 симок теперь у нас по закону граждане имеют право иметь. Но я хотел бы обратить внимание, собственно эта работа привела к тому, что мы выявили 56 человек, на которых оформлено 1,2 миллиона активных симок», — заявил глава ведомства.
Правоохранительным органам следует уделить этому вопросу особое внимание, поскольку существует вероятность использования данных сим-карт в незаконных целях, отметил руководитель ведомства.
Ранее комитет Госдумы одобрил изменения, предусматривающие штраф до 50 тысяч рублей за передачу абонентского номера, полученного по договору оказания услуг. Предлагаемое изменение устраняет правовой пробел, связанный с отсутствием в настоящее время ответственности за нарушение указанного запрета, и создаёт дополнительные барьеры для использования неидентифицированных SIM-карт в преступной деятельности.
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