В России выявили 56 человек, на которых оформлено более 1,2 млн активных сим-карт

После введения закона об ограничении количества сим-карт на одного человека и проведённых по данному факту проверок, было выявлено 56 человек, которые являются владельцами свыше 1,2 миллиона сим-карт. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Глава Минцифры Шадаев о результатах работ по контролю за сим-картами. Видео © Life.ru

«Не больше 20 симок теперь у нас по закону граждане имеют право иметь. Но я хотел бы обратить внимание, собственно эта работа привела к тому, что мы выявили 56 человек, на которых оформлено 1,2 миллиона активных симок», — заявил глава ведомства.

Правоохранительным органам следует уделить этому вопросу особое внимание, поскольку существует вероятность использования данных сим-карт в незаконных целях, отметил руководитель ведомства.