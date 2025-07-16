Шейкин: Россиянам не грозят штрафы за передачу SIM-карт близким родственникам

Поправки, предусматривающие штрафы за передачу сим-карт третьим лицам, не затронут случаи, когда номера передаются близким родственникам. Об этом сообщил автор инициативы, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артём Шейкин.

Сенатор пояснил, что административная ответственность не будет применяться при безвозмездной и кратковременной передаче телефона или сим-карты для звонка в личных целях, а также при передаче номера членам семьи — супругам, родителям, детям, бабушкам, дедушкам, внукам, братьям и сёстрам. Он уточнил, что наказание возможно лишь в том случае, если будет установлен умысел — то есть если человек намеренно передал сим-карту или доступ к аккаунту для совершения противоправных действий.

Шейкин также отметил, что владелец не понесёт ответственности, если его обманули или запугали мошенники. По его словам, отсутствие вины исключает наказание, а доказать умысел обязаны правоохранительные органы. Кроме того, сенатор добавил, что не будет считаться нарушением осознанная передача данных для входа в аккаунт доверенному лицу — например, коллеге, члену семьи или помощнику для законного использования сервиса.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что закон направлен не против обычных пользователей, а против тех, кто умышленно использует анонимные сим-карты и доступ к цифровым услугам в преступных целях, таких как кибермошенничество. Добросовестным гражданам, по словам парламентария, беспокоиться не о чем.