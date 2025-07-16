Шейкин: Россиянам не грозят штрафы за передачу SIM-карт близким родственникам
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Поправки, предусматривающие штрафы за передачу сим-карт третьим лицам, не затронут случаи, когда номера передаются близким родственникам. Об этом сообщил автор инициативы, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артём Шейкин.
Сенатор пояснил, что административная ответственность не будет применяться при безвозмездной и кратковременной передаче телефона или сим-карты для звонка в личных целях, а также при передаче номера членам семьи — супругам, родителям, детям, бабушкам, дедушкам, внукам, братьям и сёстрам. Он уточнил, что наказание возможно лишь в том случае, если будет установлен умысел — то есть если человек намеренно передал сим-карту или доступ к аккаунту для совершения противоправных действий.
Шейкин также отметил, что владелец не понесёт ответственности, если его обманули или запугали мошенники. По его словам, отсутствие вины исключает наказание, а доказать умысел обязаны правоохранительные органы. Кроме того, сенатор добавил, что не будет считаться нарушением осознанная передача данных для входа в аккаунт доверенному лицу — например, коллеге, члену семьи или помощнику для законного использования сервиса.
В беседе с ТАСС он подчеркнул, что закон направлен не против обычных пользователей, а против тех, кто умышленно использует анонимные сим-карты и доступ к цифровым услугам в преступных целях, таких как кибермошенничество. Добросовестным гражданам, по словам парламентария, беспокоиться не о чем.
Ранее комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал поправки, вводящие штраф до 200 тысяч рублей за передачу паролей посторонним лицам. Также были одобрены изменения, предусматривающие штраф до 50 тысяч рублей за передачу абонентского номера, полученного по договору оказания услуг. Предлагаемое изменение устраняет правовой пробел, связанный с отсутствием в настоящее время ответственности за нарушение указанного запрета, и создаёт дополнительные барьеры для использования неидентифицированных SIM-карт в преступной деятельности. Поправки направлены на усиление защиты безопасности пользователей Интернета и связи, а также на защиту от набирающего силу терроризма и экстремизма.