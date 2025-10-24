«Реальнее реальности»: Умерший на семь секунд учёный увидел золотой колодец и три фигуры

Испанский учёный, доктор, обладатель учёной степени в области теоретической физики и биофизики Алекс Гомес Марин пережил клиническую смерть и рассказал, что в течение семи секунд остановки сердца он оказался в неком подобии колодца. Там его встретили три фигуры, окутанные золотым сиянием, сообщает Daily Mirror.

«Я в туннеле, который на самом деле является колодцем. Другими словами, я смотрю вверх, и там, наверху, находятся три фигуры», — описал свои видения учёный.

По словам Гомеса Марина, эти загадочные существа предложили ему выбор: вернуться к жизни или остаться в другом мире. Он выбрал возвращение, чтобы быть рядом со своими маленькими дочерьми и объяснил, что пережитое ощущалось «реальнее самой реальности».

«Я был по ту сторону семь секунд. Я был в колодце с золотым светом над головой и тремя духовными проводниками, предлагавшими мне помощь, чтобы выбраться», — пояснил мужчина.

