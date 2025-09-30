«Он велел мне вернуться»: Солдат ВС США умер и получил от Бога «задание»

После того как у 19-летнего американского военного Чейза Скайлара Демайо случилась остановка сердца из-за врачебной ошибки, он пережил клиническую смерть, которая кардинально изменила его жизнь. Своей невероятной историей мужчина поделился с изданием Daily Mirror.

По словам Демайо, всё произошло во время армейской тренировки — он потерял сознание и был доставлен в госпиталь. Роковую роль сыграл пузырёк воздуха, попавший в вену через капельницу и вызвавший воздушную эмболию, что привело к сердечному приступу. Несколько минут молодой человек провёл в состоянии клинической смерти, однако именно этот опыт он описывает как путешествие в рай. Сначала, по его ощущениям, он наблюдал за своим телом со стороны, стремительно поднимаясь и испытывая при этом абсолютное умиротворение. Затем перед ним предстало видение сияющего сада с ангелами и музыкой.

«Я оказался в ярком саду с цветами насыщеннее, чем на Земле. Там я увидел Иисуса — он выглядел иначе, чем на иконах, но у него были вьющиеся каштановые волосы и зелёные глаза. Он сказал мне вернуться к жизни и распространять любовь, свет и радость», — рассказал мужчина Daily Mirror.

После возвращения к жизни медицинское обследование не выявило у него никаких патологий, поскольку сердце самостоятельно возобновило свою работу. Пережитое заставило Демайо пересмотреть свои цели, и он ушёл с военной службы. Теперь он помогает людям в качестве практика альтернативной медицины, утверждая, что приобрёл после клинической смерти способность чувствовать эмоции других людей и исцелять их с помощью рук.

