Топ-менеджер ВТБ ждёт сохранения ключевой ставки в 17%
Заседание Центробанка по ключевой ставке будет сложным для совета директоров, но они сохранят её на уровне 17%, считает первый заместитель президента — председателя правления банка Дмитрий Пьянов.
«Наш in-house прогноз, что ставка останется неизменной на предстоящем заседании», — сказал он ТАСС.
Однако он не исключил «символического» снижения ключевой ставки. Пьянов назвал грядущее заседание ЦБ «тестированием советом директоров жесткости собственного намерения» достичь цели по инфляции.