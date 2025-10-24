Сектор Газа
24 октября, 08:12

Топ-менеджер ВТБ ждёт сохранения ключевой ставки в 17%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Заседание Центробанка по ключевой ставке будет сложным для совета директоров, но они сохранят её на уровне 17%, считает первый заместитель президента — председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

«Наш in-house прогноз, что ставка останется неизменной на предстоящем заседании», — сказал он ТАСС.

Однако он не исключил «символического» снижения ключевой ставки. Пьянов назвал грядущее заседание ЦБ «тестированием советом директоров жесткости собственного намерения» достичь цели по инфляции.

