Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высокие рейтинги доверия Владимиру Путину и Вооружённым силам РФ. По данным ВЦИОМ, уровень доверия главе государства составляет 77,8%, а Армии — 80%.

Отвечая на вопрос журналистов о взаимосвязи этих показателей, Песков подчеркнул, что консолидация общества вокруг президента и В РФ является говорящим показателем.

«Консолидация общества вокруг президента, вокруг вооружённых сил, которые выполняют задачи, поставленные в рамках СВО, конечно же, это говорящие показатели», — заявил Песков.

Пресс-секретарь подтвердил, что оба показателя доверия действительно находятся на очень высоком уровне. Данные социологических исследований фиксируют стабильно высокую поддержку как лично президента, так и российских ВС среди населения.